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В Калуге на улице Привокзальной из-за коммунальной аварии люди остались без воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2023 16:10 1 281
В Калуге на улице Привокзальной из-за коммунальной аварии люди остались без воды

Во вторник, 11 июля, в нашу группу ВКонтакте написал калужанин Алексей ИВАНОВ.

— Добрый день, проблема с холодной водой больше недели по улице Привокзальной дом 1, корпус 1. Сегодня приехали с ЖРЭУ-17 и просто её перекрыли, так как начало затапливать подвал.

Мы позвонили в ЖРЭУ-17, там ответили, что ищут сварщика и когда будут выполнены работы не известно. Подвоз воды не организован, целую неделю управляющая компания бездействовала, в ГЖИ дозвониться нереально, никто не берёт трубку. Оставили заявку по телефону 112. Просим соответствующие органы принять меры!!!

За комментарием мы обратились в ЖРЭУ-17.

 — Утечка в подвале там, как что за ситуация, – ответила нам женщина на том конце провода. – Аварийная ситуация серьёзная. Утечка холодной воды. Будем работать. И что, первый раз что ли такое?! У нас здесь в Анненках четыре дома без воды – это у нас не новость.

— На каком этапе работы?

— Я не знаю, я там не была, на каком этапе… Сейчас ждем сварщика, он должен определиться с работой: сможет-не сможет.

— В какие сроки ожидается приезд сварщика?

— Я не знаю, все зависит от обстановки.

— Вы сказали, что еще дома без воды сидят? А там в чем дело?

Да, представьте себе. Теплосеть ищет утечки. И сутки, и двое, и трое сидят без воды. И что? Это не новость для нас. И для всех остальных. А для вас это в новинку?

Получить оперативный комментарий от ГЖИ не получилось, но наш запрос взяли в работу и пообещали дать ответ завтра. Будем следить за ситуацией, а пока жителям дома 1 по улице Привокзальной придется самостоятельно запасаться водой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.07.2023 16:10 1 281
Тэги: жкх ук коммунальная авария
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