Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Падения дронов Статьи

Калужанин зарубил топором начальницу на кладбище и уехал на ее машине с крупной наживой

Софья Фирсова
Опубликовано: 11.07.2023 15:08 2 1268
Калужанин зарубил топором начальницу на кладбище и уехал на ее машине с крупной наживой

Во вторник, 11 июля, прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью, угоне и разбое.

По версии следствия, обвиняемый долго подрабатывал подсобным рабочим в павильоне своей 49-летней знакомой предпринимательницы в Резвани.

В июле 2022 года калужанин нашел предлог и попросил женщину приехать на кладбище в деревне Пучково. Также он попросил ее взять с собой круглую сумму денег.

Женщина приехала на место встречи, где подозреваемый поджидал ее с топором.

Он жестоко расправился с бизнес-леди, а затем спрятал труп в траве на обочине и уехал на машине погибшей, взяв с собой более полутора миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова
Опубликовано: 11.07.2023 15:08 2 1268
Тэги: происшествия
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Отдых в Анапе: как насладиться отпуском
Стальные двери «Армада»: особенности
IP-телефония для бизнеса. Почему это выгодно

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru