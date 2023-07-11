Калужанин зарубил топором начальницу на кладбище и уехал на ее машине с крупной наживой

Во вторник, 11 июля, прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью, угоне и разбое.

По версии следствия, обвиняемый долго подрабатывал подсобным рабочим в павильоне своей 49-летней знакомой предпринимательницы в Резвани.

В июле 2022 года калужанин нашел предлог и попросил женщину приехать на кладбище в деревне Пучково. Также он попросил ее взять с собой круглую сумму денег.

Женщина приехала на место встречи, где подозреваемый поджидал ее с топором.

Он жестоко расправился с бизнес-леди, а затем спрятал труп в траве на обочине и уехал на машине погибшей, взяв с собой более полутора миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

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