В ДТП в Юхновском районе Калужской области пострадала пенсионерка

В понедельник, 10 июля, в Юхновском районе произошла авария, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Около 5 утра автомобиль, марка которого не уточняется, сбил 66-летнюю женщину. У пенсионерки ушиб руки.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу,

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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