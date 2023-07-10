В ДТП в Юхновском районе Калужской области пострадала пенсионерка
В понедельник, 10 июля, в Юхновском районе произошла авария, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.
Около 5 утра автомобиль, марка которого не уточняется, сбил 66-летнюю женщину. У пенсионерки ушиб руки.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу,
Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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