В Калуге на улице Глаголева столкнулись «Пежо» и «Форд Фокус»

В понедельник, 10 июля, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

На улице Глаголева столкнулись «Пежо» и «Форд Фокус».

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал 46-летний водитель «Пежо».

Предварительно, у мужчины сотрясение головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

Пострадавший доставлен в больницу.

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