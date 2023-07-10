В Калуге на улице Глаголева столкнулись «Пежо» и «Форд Фокус»
В понедельник, 10 июля, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.
На улице Глаголева столкнулись «Пежо» и «Форд Фокус».
Как нам удалось выяснить, в аварии пострадал 46-летний водитель «Пежо».
Предварительно, у мужчины сотрясение головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника.
Пострадавший доставлен в больницу.
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