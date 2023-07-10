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В Калуге на реке Яченке утонул 60-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2023 14:55 0 1157
В Калуге на реке Яченке утонул 60-летний мужчина

В воскресенье, 9 июля, в Калуге на реке Яченке утонул мужчина, об этом сообщает следственный комитет по Калужской области.

Спасатели МЧС достали тело 60-летнего калужанина, проживавшего неподалеку от места трагедии.

Ведомство отмечает, что на берегу были обнаружены приспособления для ловли рыбы.

Проводится проверка, причины гибели рыбака устанавливаются. Опрашивают свидетелей. Назначена медэкспертиза.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2023 14:55 0 1157
Тэги: происшествия следственный комитет
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