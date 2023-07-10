В Калужской области «Лада» завалилась на бок после столкновения с автомобилем «ВАЗ»

В воскресенье, 9 июля, в Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 14 часов 40 минут в Мещовске на улице Октябрьской столкнулись «ВАЗ» и «Лада».

В аварии пострадал человек. Подробности о его состоянии уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, – уточняют в управлении. – В том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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