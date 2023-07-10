В Калужской области «Хендай» вылетел в кювет

В понедельник, 10 июля, в Бабынинском районе на повороте в село Сабуровщино произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.



По предварительной информации, около 12 часов ночи автомобиль «Хендай» съехал в кювет, после чего перевернулся.



Пострадал один человек. Тяжесть его травм уточняется.



Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.



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