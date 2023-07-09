В Калуге на улице Привокзальной сгорела квартира

В воскресенье, в 4 часа 25 минут стало известно о пожаре в квартире по улице Привокзальной в Калуге, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия люди не пострадали. Причины просишествия предстоит выяснить специалистам.

- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 5 человек, 2 единицы техники, - сообщает управление. - На место направлен инспектор ГПН.

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