Рядом с одеждой утонувшего в Калужской области пенсионера нашли алкоголь

Ранее мы сообщали о том, что в Перемышльском районе водолазы вытащили неопознанное тело мужчины.

В четверг, 6 июля, стала известна личность погибшего. Как сообщили в следственном комитете, им оказался 68-летний местный житель, который пропал 2 июля. Предположительно, мужчина ушел купаться на озеро.

По предварительной информации, родственники пенсионера нашли около места происшествия его одежду и бутылку с алкоголем.

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