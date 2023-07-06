В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд

В четверг, 6 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило об обезвреживании взрывоопасного предмета в Юхновском районе.

В СНТ «Износки», Юхновский район, был найден артиллерийский снаряд – 122 мм. Специалисты незамедлительно прибыли на место, взрывоопасный предмет обезвредили.

Управление напоминает, в случае обнаружения опасных предметов сразу сообщите о находке в полицию.

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