В Калуге на Силикатном тушили пожар

В среду, 5 июля, в Калуге загорелся нежилой дом, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 21 час 45 минут в ведомство поступило сообщение о пожаре на переулке Силикатный в Калуге, горел нежилой дом.

При происшествии люди не пострадали.

— К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 17 человек, 5 единицы техники, – уточнили в ведомстве. – На место направлен инспектор ГПН.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.