Скутерист получил множественные травмы в ДТП на Азаровской улице в Калуге

Ранее мы сообщали о столкновении «Киа Рио» и скутера в Калуге.

Как нам стало известно, 30-летний водитель скутера без номеров получил серьезные повреждения. У мужчины черепно-мозговая травма, множественный перелом левой голени, тупая травма живота, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника.

У 61-летнй женщины, которая была за рулем легковушки, психологическая травма. Она отказалась от госпитализации.

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