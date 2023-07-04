Скутерист получил множественные травмы в ДТП на Азаровской улице в Калуге
Ранее мы сообщали о столкновении «Киа Рио» и скутера в Калуге.
Как нам стало известно, 30-летний водитель скутера без номеров получил серьезные повреждения. У мужчины черепно-мозговая травма, множественный перелом левой голени, тупая травма живота, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника.
У 61-летнй женщины, которая была за рулем легковушки, психологическая травма. Она отказалась от госпитализации.
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