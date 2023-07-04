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Ранним утром над Калужской областью ПВО сбили беспилотник

Опубликовано: 04.07.2023 08:00 1 4222
Ранним утром над Калужской областью ПВО сбили беспилотник

В начале седьмого утра во вторник, 4 июля, над территорией Калужской области был замечен беспилотный летательный аппарат.

По сообщению ТАСС, по дрону, летящему в сторону столицы, отработали силы ПВО.

Кроме этого, ранним утром, около половины седьмого,  жителей деревни Акиньшино в Новой Москве разбудили два взрыва. Никаких последствий на земле, по словам очевидцев, нет. Информагентства сообщают о сбитых двух беспилотниках.

Во Внуково перенесено несколько рейсов, часть самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправили в Шереметьево и другие аэропорты.

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Опубликовано: 04.07.2023 08:00 1 4222
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