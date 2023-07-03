В Калуге на улице Ленина сбили пешехода

В понедельник, 3 июля, ГУ МЧС по Калужской области, сообщает о ДТП на улице Ленина.

В 14 часов 10 минут автомобиль «Мицубиси» сбил пешехода. Есть пострадавший. Тяжесть его травм уточняется.

Предварительно, человека сбили на пешеходном переходе.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, – уточнили в ведомстве.

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