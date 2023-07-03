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В массовой гибели рыбы в Калужской области обвиняют местную жительницу

Софья Фирсова
Опубликовано: 03.07.2023 12:08 0 950
В массовой гибели рыбы в Калужской области обвиняют местную жительницу

В понедельник, 3 июня, кировская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в загрязнении вод, повлекшем массовую гибель животных в селе Мокрое, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, с марта по апрель этого года руководитель коммерческой организации давала подчиненным указания вывозить навоз на территорию полей, расположенных в Куйбышевском районе.

В результате смыва отходов сточными водами произошел их сброс в озеро, что повлекло за собой экологическую катастрофу.

Общий ущерб от загрязнения превысил 420 тысяч рублей.

Нарушительнице грозит до 2 лет лишения свободы. 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 03.07.2023 12:08 0 950
Тэги: происшествия экология
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