В Калужской области найдены останки убитой и сожженной женщины

В понедельник, 3 июля, следственный комитет по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве.

1 июля 2023 года в полицию обратился житель города Кондрово и сообщил об исчезновении 38-летней дочери.

Полиция установила, что к исчезновению женщины причастен ее 40-летний знакомый.

Мужчина сначала принимал участие в поисках пропавшей, позже написал явку с повинной.

СУ СК России по Калужской области возбудило уголовное дело об убийстве.

Предварительно известно, что в четверг вечером, 29 июня, мужчина был в квартире женщины. Возникла ссора, в результате мужчина убил 38-летнюю жительницу Кондрова.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вывез тело женщины в лес, где сжег его, а останки закопал.

Во время следствия подозреваемый показал место захоронения останков.

Подозреваемый задержан на 48 часов, следствие настаивает на заключении его под стражу.

Свидетели допрошены, идут экспертизы, обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

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