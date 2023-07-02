В Калужской области нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

В Калужской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- В лесном массиве в одном километре от деревни Мужитино Жиздринского района обнаружили 75 мл артиллерийский снаряд, - сообщили сотрудники МЧС.

По словам спасателей, все взрывоопасные предметы были обезврежены.

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