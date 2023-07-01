В Калужской области произошло смертельное ДТП
В субботу, 1 июля, в районе 15:50 на 25 км автодороги Вязьма-Калуга-Мосальск в Мосальском районе столкнулись автобус «Кинг Лонг» и автомобиль ВАЗ-2107.
По предварительным данным, автобус ехал из Кирова в Москву. Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество транспортным средствам на главной дороге и врезался в «Кинг Лонг».
В момент аварии в автобусе находилось 25 человек. Никто из них не пострадал. Водитель "ВАЗа" скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Личность погибшего и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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