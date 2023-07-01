В Калужской области произошло смертельное ДТП

В субботу, 1 июля, в районе 15:50 на 25 км ав­тодороги Вязьма-Калу­га-Мосальск в Мосальс­ком районе столкнулись автобус «Кинг Лон­г» и автомобиль ВАЗ-2107.



По предварительным данным, автобус ехал из Кирова в Москву. Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество транспортным средствам на главной дороге и врезался в «Кинг Лон­г».



В момент аварии в автобусе находилось 25 человек. Никто из них не пострадал. Водитель "ВАЗа" скончался до приезда бригады ск­орой медицинской пом­ощи.



Личность погибшего и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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