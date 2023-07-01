Кража велосипедов в Калуге попала на камеру

В ночь с пятницы на субботу, 1 июля, в Калуге из подъезда дома 31 на улице 65 лет Победы украли два велосипеда. Об этом нам рассказали читатели через бот обратной связи.



- Жулики попались на камеры, - написал читатель. - Видео переданы в полицию. Пожалуйста, сообщите, если вам известны эти граждане. Также следите за своим имуществом, которое вы оставляете на лестничной площадке.



Информацию просят передать старшего по дому, в котором произошло происшествие. Для этого нужно отправить сообщение Виктору Лопате во вконтакте.

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