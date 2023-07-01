В Калуге ищут свидетелей ДТП на Площади Победы

Как мы писали ранее, в пятницу, 30 июня, в Калуге на улице Маршала Жукова произошло массовое ДТП. В 12 часов 50 минут столкнулись три автомобиля «Киа», «Шевроле» и «Форд». В результате аварии пострадала пенсионерка. Женщина находилась на пассажирском сиденье автомобиля «Форд», которым управляла 39-летняя женщина.

После публикации к нам обратился постоянный читатель Кирилл с просьбой о помощи:

- Ищем свидетелей ДТП на Площади Победы. Водитель Шевроле без страховки и отказывается от вины.

Очевидцев происшествия просят позвонить по номеру 89105115814 и спросить Кирилла.

Наш читатель прислал фото с места происшествия.

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