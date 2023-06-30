В Калуге «Ман» врезался в трактор с прицепом

В пятницу вечером, 30 июня, в 17 часов на 27 км автодороги «обход г. Калуги» произошло ДТП, об этом сообщает УМВД Калужской области.

Предварительно, водитель грузовика «Ман» не рассчитал дистанцию и врезался в трактор с прицепом.

В аварии пострадал водитель грузовика. В настоящее время экстренными службами ликвидируются последствия ДТП.

Сотрудники ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные функции, движение частично перекрыто.

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