В Калуге самокатчик выехал на встречную и попал в аварию
Недавно мы сообщали о столкновении «Сузуки» и электросамоката на улице Ленина.
Как нам стало известно, 27-летний мужчина двигался на самокате со стороны улицы Карла Либкнехта на Пролетарскую.
В результате выезда на встречную полосу, мужчина столкнулся с «Сузуки», за рулем которого был 37-летний водитель.
В ДТП пострадал самокатчик. У мужчины перелом правого локтевого сустава.
Пострадавшего доставили в больницу.
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