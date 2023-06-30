В Калуге самокатчик выехал на встречную и попал в аварию

Недавно мы сообщали о столкновении «Сузуки» и электросамоката на улице Ленина.

Как нам стало известно, 27-летний мужчина двигался на самокате со стороны улицы Карла Либкнехта на Пролетарскую.

В результате выезда на встречную полосу, мужчина столкнулся с «Сузуки», за рулем которого был 37-летний водитель.

В ДТП пострадал самокатчик. У мужчины перелом правого локтевого сустава.

Пострадавшего доставили в больницу.

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