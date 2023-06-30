Стали известны подробности аварии с мотоциклом «Ямаха» и «Ладой»

Недавно мы сообщали о столкновении мотоцикла «Ямаха» и «Лады Гранты» на проезде Энтузиастов.



Как нам стало известно, 40-летний мотоциклист столкнулся с водителем легковушки. По предварительной информации пострадал водитель мотоцикла. У мужчины ушиб правого локтевого сустава.



Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.





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