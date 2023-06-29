Стали известны подробности ДТП в Ферзиковском районе

Ранее мы сообщали о съезде в кювет автомобиля «Лада» в Калужской области.

Как нам стало известно, 20-летний водитель «Лады» двигался со стороны Ферзиково в Калугу. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего и произошла авария.

В ДТП пострадала 17-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сиденье. У нее закрытая черепно-мозговая травма.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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