В Калужской области «Лада» вылетела в кювет и перевернулась

В среду, 28 июня, около 5 часов дня в деревне Новая Деревня Ферзиковского района водитель «Лады» съехал в кювет. В результате машина перевернулась, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, есть один пострадавший.

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

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