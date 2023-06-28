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Водоснабжение на улице Огарева в Калуге восстановят ближе к концу дня

Владимир Андреев, Фото и видео автора
Опубликовано: 28.06.2023 10:52 0 105
Водоснабжение на улице Огарева в Калуге восстановят ближе к концу дня

Авария на сетях произошла во вторник, 27 июня. Оперативно ее ликвидировать не получилось.

Аварийные бригады «Калугаоблводоканала» приступили к активной работе с утра среды, 28 июня.

Порыв трубы произошел на втором участке общих ремонтных работ по замене сетей на улице Огарева.

Очередной внезапный родник забил из-под земли в районе дома номер 20 по улице Огарева. В результате аварии без водоснабжения с вечера вторника находятся дома от ул. Огарева, до ул. Герцена, от ул. Герцена, до ул. Пролетарская.

По словам представителей «Калугаоблводоканала» к 10.30 утра рабочие приступили к вырезу проблемного участка трубы.

- Планируем закончить ликвидацию аварии часам к трем сегодня, - пояснил представитель «Калугаоблводоканала» - Таким образом, водоснабжение будет восстановлено во второй половине дня.

 

С самого утра в районе домов 20 – 22 по улице Огарева производится подвоз воды. Первая цистерна, опустошенная жителями, уехала на следующую заправку. Промежуток подвоза воды – полтора часа.  

 

Кстати, первый участок глобального ремонта канализационных и водоснабжающих сетей на Огарева от улицы Плеханова до улицы Рылеева открыт для движения транспорта. Здесь перекладка всех сетей завершена, правда асфальт пока не положили.

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Владимир Андреев, Фото и видео автора
Опубликовано: 28.06.2023 10:52 0 105
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