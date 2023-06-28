В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд

Во вторник, 27 июня, недалеко от деревни Ястребовка Ферзиковского района Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В лесном массиве, на расстоянии километра от деревни Ястребовка Ферзиковского района был обнаружен артиллерийский снаряд 75 мм. Уничтожен специалистами.

Управление МЧС напоминает, при обнаружении взрывоопасных предметов не трогайте их и вызовите полицию.

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