В Калужской области за день произошло два пожара

Во вторник, 27 июня, после 12 часов в Калужской области произошло два пожара, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Первое сообщение о возгорании поступило из города Мосальска. На улице СПТУ загорелось заброшенное здание. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован до прибытия МЧС.

Второй пожар произошел в Кирове. На улице Бебелева загорелась квартира. Пострадавших нет. Возгорание также было устранено до прибытия сотрудников спасательной службы.

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