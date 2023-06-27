72-летний водитель сбил 74-летнего пешехода в Калуге

В понедельник, 26 июня, ГУ МЧС по Калужской области сообщило о ДТП в Калуге.

Около 17 часов 50 минут на улице Луначарского автомобиль «Хендай» сбил пешехода.

По уточнению регионального МВД, ДТП произошло в районе дома 31.

Предварительно, 72-летний водитель ехал со стороны улицы Никитина в сторону Тульской и сбил мужчину 74-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

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