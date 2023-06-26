В Калужской области столкнулись «Лада Веста» и «Газель»

В воскресенье, 25 июня, около 16:00 в деревне Поливаново Ферзиковского района произошла авария с участием 19-летнего водителя «Лады Весты» и 20-летнего водителя «Газели», сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «Лады». У него ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб бедра. Пострадавший был доставлен в больницу.

В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

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