В Калужской области обезвредили мину

В понедельник, 26 июня, ГУ МЧС по Калужской области сообщило о работах по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Так, работы по обезвреживанию ВОП проводились два раза, специалисты обезвредили 1 единицу. В Дзержинском районе в поле на расстоянии 50 метров от деревни Мишнево была обнаружена и обезврежена минометная мина 50 мм.

МЧС напоминает, при обнаружении взрывоопасного предмета немедленно сообщите об этом в полицию – «102», «02», «112».

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