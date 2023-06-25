Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

В воскресенье, 25 июня, в Калужской области произошло ДТП с автобусом, об этом рассказало УМВД региона.

В 12:05 на 771 километре трассы Р 132 "Золотое кольцо" направления Калуга-Тула произошло столкновение автомобиля "Форд Фокус" под управлением 45-летнего водителя и автобуса "Мерседес" под управлением 52-летнего водителя, который двигался по маршруту "Батуми-Санкт-Петербург".

В ДТП пострадали водитель и 45-летняя пассажирка "Форда".

После осмотра в медицинском учреждении оба отпущены домой.

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