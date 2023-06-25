Стали известны подробности смерти юноши в водоеме Калуги

Как мы писали ранее, на водоеме в Калуге нашли тело 16-летнего юноши.

В воскресенье, 25 июня, СУ СК России по Калужской области сообщает подробности происшествия.

Предварительно известно, что четыре подростка: две девушки и двое юношей пошли на водоём искупаться. Погибший плыл вместе со всеми, однако к берегу не вернулся. Его друзья сообщили о случившемся в полицию. Тело юноши обнаружено водолазами в озере.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся необходимые экспертизы, допрошены свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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