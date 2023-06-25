Мотоцикл опрокинулся, улетев в кювет в Калужской области

В воскресенье, 25 июня, в Перемышльском районе Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Приблизительно в 2 часа 30 минут в деревне Поляна мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал человек, тяжесть его травм уточняется.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

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