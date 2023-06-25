«Форд» и «Джили» столкнулись в Калужской области

В воскресенье, 25 июня, в Ферзиковском районе произошло ДТП, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 00 часов 20 минут на 45 км дороги «Калуга-Серпухов» столкнулись автомобили «Форд» и «Джили». В аварии пострадали несколько человек. тяжесть их травм уточняется.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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