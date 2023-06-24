Жилой дом сгорел в Перемышльском районе Калужской области

В ночь с субботы на воскресенье вспыхнул частный одноэтажный жилой дом в деревне Ладыгино.

Сигнал о пожаре поступил в в 1 час 43 минуты 24 июня. Незамедлительно на место выехали оперативные службы.

По сообщению МЧС России по Калужской области, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы.

Частный жилой дом сгорел полностью, пострадавших нет.

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