В Калужской области мужчина въехал в столб и получил сотрясение мозга

В пятницу, 23 июня, около 4 часов утра в деревне Сильково Перемышльского района 30-летний мужчина на «Ладе Калине» въехал в столб. В результате наезда машина перевернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.



По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель машины. У мужчины сотрясение головного мозга. Пострадавшего доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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