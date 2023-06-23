В Калужской области 32-летняя женщина попала в больницу после лобового ДТП

Как мы уже рассказывали, утром 22 июня на дороге Калуга – Таруса в селе Петрищево лоб в лоб столкнулись «Рено Дастер» и «Киа Рио». В пятницу подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Рено» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

Находившаяся за рулем «Рио» 32-летняя женщина попала в больницу.

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