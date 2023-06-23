В Калужской области «Лада» врезалась в столб и вылетела в кювет

Около 4 утра в пятницу, 23 июня, в деревне Сильково на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» произошло ДТП. Фото с места ЧП опубликовало главное региональное управление МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Калина» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина вылетела в кювет и перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.