Житель Калужской области жестоко убил молотком собаку

В Людиново в одном из многоквартирных домов 34-летний мужчина молотком забил до смерти собаку. В пятницу, 23 июня, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Как отмечают в полиции, именно удары молотком стали причиной смерти.

Точные обстоятельства происшествия выясняются. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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