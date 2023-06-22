В Калужской области поймали 15 нелегальных мигрантов

20 июня при проведении профилактического мероприятия сотрудники УМВД в Обнинске задержали 15 мигрантов из двух республик ближнего зарубежья, сообщил начальник отделения по взаимодействию со СМИ Сергей Муханов.

Приезжие нарушили правила въезда и проживания на территории РФ, а также трудовое законодательство. Нескольких злоумышленников в ближайшее время выдворят из страны.

- Мы продолжим вести активную работу по поиску нарушителей миграционного законодательства, - отметил Муханов.

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