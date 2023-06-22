В Калуге на площади Московской столкнулись «Хендай» и «Фиат»

В четверг, 22 июня, около 9 утра на площади Московской произошло ДТП с участием «Хендая» и «Фиата». Фургон двигался со стороны улицы Билибина, а легковушка с Московской.

Обстоятельство происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за ДТП на площади Московской и на пересечении улиц Московской и Билибина сейчас пробка.

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