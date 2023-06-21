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Известного калужского блогера по прозвищу Комиссар Жибер задержали за пропаганду ВСУ, но он раскаялся, когда прижали

Софья Фирсова, Фото: телеграм-канал Mash
Опубликовано: 21.06.2023 16:06 1 489
Известного калужского блогера по прозвищу Комиссар Жибер задержали за пропаганду ВСУ, но он раскаялся, когда прижали

Во вторник, 20 июня, телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором калужский эксперт по ставкам Комиссар Жибер оправдывается за свои слова на одном из стримов.

Блогер за донат признал Крым украинским, чуть не отправил деньги ВСУ и пожелал Украине скорейшей победы. Нам удалось выяснить, что звать мужчину Сергей Андреев.

Когда его задержала полиция, он сразу же изменил свою точку зрения и сказал, что попал под пагубное влияние украинской пропаганды. Блогер призвал не вестись на провокации, не читать украинские паблики и пожелал России победы.

Сергей стал известен после ряда публикаций в сети о том, что он сбегал с послушаний из храма в Оптиной Пустыни, чтобы поиграть в игровые автоматы. Делал он это прямо в рясе. В монастырь его отправила мама, чтобы избавить сына от бесов. Однако лудоманство победило.

Нам удалось найти телефоны Сергея. Мы попытались связаться с ним, но его один мобильный номер был отключен, а звонки на второй он сбросил.

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Софья Фирсова, Фото: телеграм-канал Mash
Опубликовано: 21.06.2023 16:06 1 489
Тэги: происшествия
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