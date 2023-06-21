В Калуге стая бездомных собак растерзала кошку

Стаи бездомных собак продолжают пугать жителей Калуги. В среду, 21 июня, наша читательница сообщила, что на Маяковке псы растерзали кошку. Это попало на запись камеры наблюдения.

- На Маяковке ночами гуляют пять собак, - рассказала нам калужанка. - Чьи-то они или бездомные - не знаю. Но домашние, по идее, дома ночами находятся. Есть жуткие кадры, как они расправились с кошкой на Маяковке в частном секторе. Понятно, что они - животные, инстинкт охотника есть у них, но становится страшно выходить на улицу. Вопрос в том, предусмотрен ли отлов собак, которые гуляют без хозяев?

Напомним, ранее в городской управе публиковали номера телефонов, по которым можно оставить заявку на отлов собак: +7(4842) 70-11-06 или +7(4842) 77-71-12.

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