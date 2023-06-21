В Калуге водитель «Шкоды» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

В среду, 21 июня, стали известны подробности о ДТП, произошедшем накануне на улице Забойной в Калуге у дома №3.

По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, 39-летний водитель «Шкоды» ехал со стороны переулка Шахтеров и сбил встречного 11-летнего велосипедиста.

Школьника с различными травмами увезли в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.