В Калуге при столкновении двух «Лад» пострадала 21-летняя девушка

Во вторник, 20 июня, в 22:22 на улице Московской в Калуге произошло ДТП.

По предварительной информации, 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста» двигался со стороны Комсомольской улицы, при развороте проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150, которым управлял 21-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка машины ВАЗ 21150. Девушку на месте осмотрела бригада скорой помощи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.