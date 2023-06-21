В Калуге загорелся сосновый бор

Во вторник, 20 июня, в районе Мстихино произошел лесной пожар. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

- Системой мониторинга была зафиксирована термоточка, проверив которую лесники сразу позвонили в лесопожарную службу, - пояснили в министерстве. - В километре от Мстихино загорелся сосновый бор. На место сразу направились малые лесопатрульные комплексы, пожарные машины, бульдозеры и 14 пожарных. Локализовали пожар за 40 минут.

Огонь успел охватить 0,8 гектара.

Чтобы потушить пожар, понадобилось более пяти часов.

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