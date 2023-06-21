В Калуге пьяный мотоциклист врезался в бетонную стенку

В Калуге 34-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Приехавшие на место аварии инспекторы ДПС зафиксировали, что мотоциклист был пьян.

Ранее этого калужанина уже лишили прав за нетрезвое вождение. Второй такой случай привел к возбуждению уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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