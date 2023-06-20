В Калуге две женщины пострадали в столкновении «Рено» и троллейбуса

Около 11:45 во вторник, 20 июня, на перекрестке улиц Королева и Октябрьской в Калуге произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

У парка Циолковского троллейбус, следовавший со стороны улицы Циолковского, столкнулся с легковым автомобилем «Рено».

По предварительным данным, в аварии пострадали пассажирки троллейбуса 72 и 76 лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.