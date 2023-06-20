В Калужской области 20-летний водитель насмерть сбил пешехода

В ночь на вторник, 20 июня, на 403 километре автодороги А-108 в городе Балабаново Боровского района 20-летний водитель «Мерседеса»

сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, в результате наезда пешеход скончался. Его личность до сих пор не установлена. Предположительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

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